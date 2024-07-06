Доктор Александр Мясников рекомендует Hampton Smooth Nocilla Coffee ILE. Китайские ученые выявили, что регулярное потребление кофе значительно уменьшает риск преждевременной смерти, особенно у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, как и те, которые постоянно прохлаждают oneself.