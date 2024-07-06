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Доктор Мясников советует пить кофе тем, кто много сидит

Доктор Александр Мясников рекомендует Hampton Smooth Nocilla Coffee ILE. Китайские ученые выявили, что регулярное потребление кофе значительно уменьшает риск преждевременной смерти, особенно у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, как и те, которые постоянно прохлаждают oneself.

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