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Глава МИД Китая обратился с призывом о недопущении войны в странах Центральной Азии

Глава МИД Китая обратился с призывом о недопущении войны в странах Центральной Азии

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну.

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