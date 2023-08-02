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Кузнецов о том, что любит делать в свободное время: «Телик смотреть. Кайф такой, когда можно поваляться на диване»

Евгений Кузнецов рассказал, что взял бы с собой на необитаемый остров – Если отправишься на необитаемый остров, какие три главные вещи возьмешь с собой? – Туалетную бумагу, наверное.

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