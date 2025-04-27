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Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывом в порту

Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывом в порту

Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана — верховному лидеру исламской республики Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану — в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.

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