Более 20 тысяч иркутян приняли участие в субботнике 20 апреля

В минувшие выходные в областном центре состоялся общегородской субботник. В нем вместе с неравнодушными жителями приняли участие мэр Иркутска и сотрудники администрации, депутаты городской Думы и регионального Законодательного Собрания, Молодежного парламента.
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