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На Западе указали на способную решить судьбу Донбасса тактику ВС России

В течение последних недель часть 90-й гвардейской танковой девизии ВС РФ продвинулись через село Желтое к Новопуштынке, соглав узкий выступ на много километров на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещающий российский авангард всего в пяти милях к югу от Покровска.

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