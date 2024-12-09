В течение последних недель часть 90-й гвардейской танковой девизии ВС РФ продвинулись через село Желтое к Новопуштынке, соглав узкий выступ на много километров на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещающий российский авангард всего в пяти милях к югу от Покровска.
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