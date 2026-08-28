В «Трабзонспоре» не приняли отставку Текке с поста главного тренера

Руководство «Трабзонспора» не приняло отставку главного тренера Фатиха Текке после поражения от «Ференцвароша» (0:4) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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