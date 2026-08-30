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Спасатели провели "ювелирную операцию" по освобождению кота в Новосибирске

Спасатели провели "ювелирную операцию" по освобождению кота в Новосибирске

Питомец застрял в радиаторе отопления Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска вызволили кота, застрявшего в радиаторе отопления.

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