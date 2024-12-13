В Казани ИИ будет искать сосульки на крышах

Искусственный интеллект в Казани будет выявлять снежные шапки и сосульки на крышах зданий. Как сообщил ТАСС глава центра трансформации города Дмитрий Кремлев, систему запустят в пилотном режиме в 2025 году.
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