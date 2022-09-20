Умолявшая остановить действия россиян Лорак вышла к русским поклонникам с улыбкой: «Мои любимые братья и сестры!»

Певица Ани Лорак в социальных сетях последний раз появлялась в марте. Девушка жестко высказалась против специальной военной операции в одном из своих постов, а после, осознав, что может лишиться расположения россиян, пропала на долгие месяцы.
Певица Ани Лорак в социальных сетях последний раз появлялась в марте. Девушка жестко высказалась против специальной военной операции в одном из своих постов, а после, осознав, что может лишиться расположения россиян, пропала на долгие месяцы.
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