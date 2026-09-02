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Татар-информ

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На привокзальной площади аэропорта Казани возведут крытый паркинг

На привокзальной площади аэропорта Казани возведут крытый паркинг

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В рамках реконструкции привокзальной площади Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая будет сооружен крытый наземный паркинг на 256 машино-мест.

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