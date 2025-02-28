Беглов поздравил сотрудников Федеральной службы охраны РФ с 65-летием создания Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу

Он пожелал здоровья, оптимизма и новых успехов в служении России Александр Беглов поздравил сотрудников Федеральной службы охраны Российской Федерации с 65-летием создания Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу.
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