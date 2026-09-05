Минобороны России заявило о поражении центра «Святопетровский»

Российское Минобороны сообщило о поражении логистического центра «Святопетровский» в Киевской области 4 сентября.
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