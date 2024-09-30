30 сентября 2024 года солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe совершил 21-е сближение с Солнцем, или перигелий, во второй раз за время своей миссии оказавшись всего в 7,26 млн км от поверхности нашей звезды

﻿﻿30 сентября 2024 года солнечный зонд НАСА Паркер в 21-й раз приблизился к Солнцу (то есть к перигелию), во второй раз за время своей миссии войдя на расстояние всего в 7,26 миллиона километров от поверхности звезды.