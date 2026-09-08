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Позиция Минздрава по запрету продажи пива на аренах остаётся неизменной

Позиция Минздрава по запрету продажи пива на аренах остаётся неизменной

Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко сообщил, что позиция по запрету продажи пива на футбольных спортивных аренах остаётся неизменной.

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