Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    В жопу дудя-мудя!«Угроза даже для ...
  • Сергей Туренко
    А это уже не шутки, это порочащие  честь и достоинства факты, либо наносящие ущерб репутации компании. . Так что тов....«Абсурд становитс...
  • 1941-1945
    Да видать хорошо провели соревнование Что мужик аж бока подпёр А бедная женщина держит кастрюлю  перед репортером Кот...В Оренбуржье для ...

Огромный жилой комплекс из 11 домов, детского сада и парка с лыжней построят в Уссурийске

Огромный жилой комплекс из 11 домов, детского сада и парка с лыжней построят в Уссурийске

Проекты создания двух жилых комплексов во Владивостоке и Уссурийске и проект многоуровневой автопарковки во Владивостоке рассмотрел в понедельник, 6 декабря, Инвестиционный совет Приморья, заседание которого провел губернатор края Олег Кожемяко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх