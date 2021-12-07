Огромный жилой комплекс из 11 домов, детского сада и парка с лыжней построят в Уссурийске

Проекты создания двух жилых комплексов во Владивостоке и Уссурийске и проект многоуровневой автопарковки во Владивостоке рассмотрел в понедельник, 6 декабря, Инвестиционный совет Приморья, заседание которого провел губернатор края Олег Кожемяко.