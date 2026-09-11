Массовое отравление кишечной инфекцией произошло в школе на Кубани, детей госпитализировали

Массовое отравление кишечной инфекцией произошло в школе на Кубани, детей госпитализировалиВ школе Каневского района Кубани началось эпидемиологическое расследование после случаев острой кишечной инфекции среди учащихся.
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