«Баба Яга» над Крынками: «Хитрый план бандеровского Черчилля» разбился о генерала Теплинского

Вражеские эксперты жалуются на грамотные действия нашей группировки «Днепр» по уничтожению укро-десантов малыми силами Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС Американские аналитики все чаще стали писать и говорить о Зеленском, как о политике, который оторвался от реальности и слишком уверен в своей исключительности, причем настолько, что начал буквально требовать у Запада оружие и деньги.