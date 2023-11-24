БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Мигрантов депортировать и сажать жестко за преступления. а чиновников сажать с конфискацией.Незаконно получив...
  • Владимир Соколов
    не за тем покупали гражданство, давали взятку что бы еще и умереть на войне))😂Незаконно получив...
  • Михаил Васильев
    Дать срок, как уклонистам по законам РФ, семью и родичей сразу депортировать, а его после отсидки напрямую в кишлак.Незаконно получив...

«Баба Яга» над Крынками: «Хитрый план бандеровского Черчилля» разбился о генерала Теплинского

«Баба Яга» над Крынками: «Хитрый план бандеровского Черчилля» разбился о генерала Теплинского

Вражеские эксперты жалуются на грамотные действия нашей группировки «Днепр» по уничтожению укро-десантов малыми силами Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС Американские аналитики все чаще стали писать и говорить о Зеленском, как о политике, который оторвался от реальности и слишком уверен в своей исключительности, причем настолько, что начал буквально требовать у Запада оружие и деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх