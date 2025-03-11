Следим за мимикой и позами: ученые научат понимать язык собак

Многие владельцы собак неправильно интерпретируют эмоции своих любимцев. К соответствующим выводам пришли ученые из Аризонского государственного университета, информацию об исследовании которых опубликовал журнал Anthrozoos.
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