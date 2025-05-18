Овечкин побил рекорд Гретцки: 897 голов в НХЛ, поздравления от Бекхэма

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», превысил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Его достижение в 897 голов отмечено подарком и поздравлением от Дэвида Бекхэма, совладельца «Интер Майами».