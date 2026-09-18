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Пятый канал

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Завтрак вместо патчей: что съесть и выпить утром, чтобы убрать следы недосыпа

Завтрак вместо патчей: что съесть и выпить утром, чтобы убрать следы недосыпа

Правильно составленный завтрак способен запустить внутренние процессы, которые помогут организму быстрее прийти в тонус и вернуть лицу свежий вид.

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