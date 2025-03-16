Рубио поговорил по телефону с Лавровым

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей между двумя странами, сообщил Госдеп.
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