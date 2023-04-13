Слово и дело

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Пересильд написала прощальные письма детям и составила завещание перед полетом на МКС

Пересильд написала прощальные письма детям и составила завещание перед полетом на МКС

Актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», призналась, что перед полетом в космос перестраховалась на случай, если путешествие окажется в один конец.

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