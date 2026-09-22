Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Ты уже копаешь в другую сторону, Коля»: Пашинян оконфузился с требованием к России о постройке метро в Ереване

«Ты уже копаешь в другую сторону, Коля»: Пашинян оконфузился с требованием к России о постройке метро в Ереване

Премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию расширить метро Еревана, назвав ее содействие «необходимым».

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Игорь Кузнецов

Это высказывание можно расценить как "шаг в сторону России" чтобы показать армянам желание руководства Армении продолжать сотрудничество.
Если будут авансовые платежи за работы - почему бы не заключить контракт на постройку, если это "необходимо" в Ереване?