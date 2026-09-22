Премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию расширить метро Еревана, назвав ее содействие «необходимым».
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Сегодня на вопрос журналиста: "Не надоело сидеть на двух стульях?" мЫколка ответил, что он сидит на ОДНОМ(!)) армянском!)😏
Это высказывание можно расценить как "шаг в сторону России" чтобы показать армянам желание руководства Армении продолжать сотрудничество.
Если будут авансовые платежи за работы - почему бы не заключить контракт на постройку, если это "необходимо" в Ереване?
Самый хитрый из армян - Мыкола Пашинян .
А ведь наши согласятся) деньги свое дело сделают! Торгуют же газом с вражеской европой)
Пусть обратится в ЕС или к США - там помогут обрести… независимость от России.
Резиножопый Пашик вообще умом тронудся?
Мыколка-паровоз.
Накол (зачёркнуто). Или - Мыкол, как реально другие пишут...?
Интересно, а куда он собрался кататься на этом метро?)🤔