В Болхове появилась своя золотая струна

Учащийся второго класса отделения «Народные инструменты» по классу «гитара» Болховской школы искусств Ярослав Чеботарёв стал победителем Международного конкурса исполнителей на классической гитаре в номинации «солисты».
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