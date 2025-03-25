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В Болхове появилась своя золотая струна

В Болхове появилась своя золотая струна

Учащийся второго класса отделения «Народные инструменты» по классу «гитара» Болховской школы искусств Ярослав Чеботарёв стал победителем Международного конкурса исполнителей на классической гитаре в номинации «солисты».

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