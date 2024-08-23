Як-130М vs Су-25: на чем идти в бой? Буквально недавно, в статье про Як-130М (Як-130М: учебный или боевой?) мельком позволил себе сравнение с Су-25.
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Як-130М vs Су-25: на чем идти в бой? Буквально недавно, в статье про Як-130М (Як-130М: учебный или боевой?) мельком позволил себе сравнение с Су-25.
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