Курочка с пюрешкой: кому стоит с опаской относиться к этому блюду

Картофельное пюре с курицей — это сытное и всеми любимое блюдо. Каждый ингредиент, входящий в его состав, может как оказать положительное влияние, так и вызвать негативные реакции, пишет портал «Доктор Питер».
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