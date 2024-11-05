В Красноборском округе установили охранные зоны двух сосновых боров

основые боры выполняют важные экологические функции – участвуют в поддержании экологического баланса территории, укреплении подвижных песковСосняки играют важную роль в жизни зимующих птиц, потребляющих семена и хвою, здесь много доступного корма для лося и северного оленя, особенно в зимний период.
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