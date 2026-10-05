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Царьград

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В Челябинской области загорелся автобус с 17 пассажирами после ДТП

В Челябинской области загорелся автобус с 17 пассажирами после ДТП

В ночь на 3 октября на 78-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск столкнулись микроавтобус с 17 пассажирами и грузовик, после чего из-за утечки газа начался пожар с детонацией баллонов.

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