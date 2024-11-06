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Владимирские новости

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Во Владимирской области открыли горячую линию для консультаций по новому вирусу

Во Владимирской области открыли горячую линию для консультаций по новому вирусу

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области открыло «горячую линию» для консультирования граждан в связи с появлением информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах.

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