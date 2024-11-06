Во Владимирской области открыли горячую линию для консультаций по новому вирусу

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области открыло «горячую линию» для консультирования граждан в связи с появлением информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах.
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