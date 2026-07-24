Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Рафик в России кайфовал, даже стал звездой интернета. А потом на него подписались сотрудники госбезопасности. Вот что вышло

Рафик в России кайфовал, даже стал звездой интернета. А потом на него подписались сотрудники госбезопасности. Вот что вышло

Русский наблюдатель Рафик из Карабаха наслаждался жизнью в России и даже стал интернет-звездой.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ТАК ОНИ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕ ВСЕ РАФИКИ --ОБРАЗОВАНИЕ И КРУГ ОБЩЕНИЯ ОДИН И МЫСЛИ ОДНИ НА ВСЕХ И ПЛЮС КАВКАЗСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ ---ОНИ ВСЕГДА ПРАВЫ вот бы только дома научились бы жить мирно и строить лучшую страну в мире не на словах
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1 м.
Виктор Гайдуков
А где же наказание? Вясылка это не наказание, а просто исполнение закона. И последующий запрет на въезд в Россию, тоже не является наказанием. Его бы на зону строгого режима, ну, скажем,  на год. Или, хотябы, приличный штраф, а уж потом высылка. Государство имеет не только право, но и обязанность защищаться
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1 м.
Артур Будаев
А куда его? В Азербайджан?
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1 м.