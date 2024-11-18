«У нас власть представители народа снеговиков?» - читинцы о гололёде

Жители Читы пожаловались в редакцию ZAB.RU на гололёд по улице Красной Звезды после снегопадов. «Сейчас еду и мне интересно, если у нас власть является представителем народа, то какого? Представителем снеговиков? Три дня снег идёт и ничего не меняется», - говорит читинец в своём обращении.
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