«У нас власть представители народа снеговиков?» - читинцы о гололёде

Жители Читы пожаловались в редакцию ZAB.RU на гололёд по улице Красной Звезды после снегопадов. «Сейчас еду и мне интересно, если у нас власть является представителем народа, то какого? Представителем снеговиков? Три дня снег идёт и ничего не меняется», - говорит читинец в своём обращении.