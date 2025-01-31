Оксфордский университет: налоги на мясо принесут пользу экономике и климату

Установление ставок НДС на основе воздействия продуктов питания на здоровье и климат может стимулировать национальную экономику, снизить выбросы, а также заболеваемость и смертность, говорится в выводах исследования Оксфордского университета, 30 января сообщает сетевое издание Green Queen.