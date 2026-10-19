Многие считают, что шишки — это скучные древесные образования, не заслуживающие внимания. Однако существует множество видов, чей внешний вид способен вызвать восхищение и даже недоверие: неужели такое разнообразие форм и расцветок существует на нашей планете?Шишки СеквойиМолодые шишки лиственницыЭти образования скорее напоминают бутоны роз, чем привычные шишки.