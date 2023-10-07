Народный фронт рассказал об акциях, которые прошли в день рождения Путина

В День рождения президента РФ Владимира Путин представители "Команды Путина" в 27 регионах страны провели спортивные мероприятия, добрые акции и автопробеги, рассказали "РГ" в пресс-службе Народного фронта.
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