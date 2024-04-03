Русские на границе: После подлости Пашиняна Армения решилась на громкие обещания

В МИД Армении заявили, что пока не намерены вступать в НАТО. По словам главы иностранного ведомства Арарата Мирзояна, на данный момент сотрудничество с альянсом не подразумевает вступления в военный блок.
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