Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий панов
    Почему забывают уроки ВОВ? Только полная и безоговорочная капитуляция украины,с последующим трибуналом над военными п...Министерство обор...
  • Sobering
    Наоборот, досужее и безграмотное."Властелин тьмы" ...
  • Sobering
    Группа примитивная, имитирующая, не буду указывать кого.  А как вы по другому назовёте то, что означает название груп..."Властелин тьмы" ...

Русские на границе: После подлости Пашиняна Армения решилась на громкие обещания

Русские на границе: После подлости Пашиняна Армения решилась на громкие обещания

В МИД Армении заявили, что пока не намерены вступать в НАТО. По словам главы иностранного ведомства Арарата Мирзояна, на данный момент сотрудничество с альянсом не подразумевает вступления в военный блок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Хачм грабли хохлы подарили. Вот и прыгают или скачут как ишаки еще кричалок не хватает кто не скаче той москаль.
Ответить
15 час.
ВК
Вад Кук
Они в основном в торговле
Ответить
15 час.
АС
Анатолий Страшко
Холопствуют по привычке.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх