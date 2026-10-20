© Petrov Sergey/news.ru/Global Look PressВ случае отказа поликлиники в бесплатном обследовании или лечении нужно узнать причины, а после обратиться к руководству медицинского учреждения и в страховую компанию, территориальный фонд ОМС и Росаздравнадзор.