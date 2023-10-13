Квартет Stradivalenki отметит юбилей на сцене Нового Театра

Зрителей ждут сюрпризы и интересные гости.фото: stradivalenki.com--> Уникальный квартет Stradivalenki, состоящий из музыкантов мирового класса, исполнит свои главные хиты 26 октября в Новом Театре в честь десятилетия коллектива.
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