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Квартет Stradivalenki отметит юбилей на сцене Нового Театра

Квартет Stradivalenki отметит юбилей на сцене Нового Театра

Зрителей ждут сюрпризы и интересные гости.фото: stradivalenki.com--> Уникальный квартет Stradivalenki, состоящий из музыкантов мирового класса, исполнит свои главные хиты 26 октября в Новом Театре в честь десятилетия коллектива.

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