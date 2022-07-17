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Бернс взял 8-й номер в «Каролине». В «Сан-Хосе» Брент играл под 88-м, в «Харрикейнс» он занят Нечасом

Брент Бернс взял 8-й номер в «Каролине», в «Сан-Хосе» он играл под 88-м. 37-летний канадец будет выступать за «Харрикейнс» под 8-м номером.

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