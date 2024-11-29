Роман Алехин: Коротко о важном за сутки:

Коротко о важном за сутки:- ПВО за ночь уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над российскими регионами: 29 уничтожены над Ростовской областью (на промобъекте в Каменском районе начался крупный пожар), 8 - над Краснодарским краем, по 3 – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.