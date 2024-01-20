Миллеровское отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «Молодая Гвардия Единой России»​ провели акцию «Своих не бросаем»

Цель данного мероприятия оказать поддержку у частникам «Специальная военная операция» на Украине. Миллеровское местное отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннюю благодарность членам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонникам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членам политического совета Миллеровского местное отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,» Молодая Гвардия Единой России», депутатаv Миллеровского района, депутатам Титовского сельского поселения, депутатам города Миллерово, образовательным учреждениям района и города, администрации района, районной библиотеке, УСЗН Миллеровского района, МБУ «ЦСО» Миллеровского района и особая благодарность жителям района и города за участие акции «Своих не бросаем».
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