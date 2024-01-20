Миллеровское отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «Молодая Гвардия Единой России»​ провели акцию «Своих не бросаем»

Цель данного мероприятия оказать поддержку​ у частникам​ «Специальная военная операция» на Украине. Миллеровское местное отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»​ выражает искреннюю благодарность членам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,​ сторонникам​ Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членам политического совета Миллеровского местное отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,» Молодая Гвардия Единой России», депутатаv​ Миллеровского района, депутатам Титовского сельского поселения, депутатам города Миллерово, образовательным учреждениям района и города, администрации района, районной библиотеке, УСЗН Миллеровского района, МБУ «ЦСО» Миллеровского района и особая благодарность​ жителям района и города за участие акции «Своих не бросаем».