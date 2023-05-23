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Myśl Polska: украинская пропаганда создает «перемогу» после поражения в Артемовске

Myśl Polska: украинская пропаганда создает «перемогу» после поражения в Артемовске

После потери Артемовска украинская пропаганда создает «виртуальную “перемогу”», выдавая попытку вторгнуться на территорию РФ со стороны Белгородской области за успех в бою.

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