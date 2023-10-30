«Испанский для русскоговорящих не сложен в изучении». Главное — начинать разговаривать сразу

Кем смогут работать владеющие испанским языком в России и какой основной навык им потребуется? Как знание испанского и английского может повлиять на зарплату?Испанский признан государственным языком в более чем 20 странах, это второй самый быстро проговариваемый после японского и четвертый в мире популярный язык после английского, китайского и хинди.