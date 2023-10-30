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  • leonid
    Интересно, что не слышно о  пропалестинских выступлениях арабов внутри  самого Израиля, видно им тоже досталось 7 окт...Антисемитизм шага...
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«Испанский для русскоговорящих не сложен в изучении». Главное — начинать разговаривать сразу

«Испанский для русскоговорящих не сложен в изучении». Главное — начинать разговаривать сразу

Кем смогут работать владеющие испанским языком в России и какой основной навык им потребуется? Как знание испанского и английского может повлиять на зарплату?Испанский признан государственным языком в более чем 20 странах, это второй самый быстро проговариваемый после японского и четвертый в мире популярный язык после английского, китайского и хинди.

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