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Татар-информ

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Кинолог Голубев объяснил, как выбрать подходящую породу собаки

Кинолог Голубев объяснил, как выбрать подходящую породу собаки

Решение о приобретении собаки должно быть осознанным и основываться не на эмоциях, а на готовности изменить привычный образ жизни.

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