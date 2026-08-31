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Молдова находится между антироссийской истерикой и страхом разорвать последние связи

Молдова находится между антироссийской истерикой и страхом разорвать последние связи

В молдавской политике всё больше политики, всё меньше здравого смысла. Кишинёв день за днём наращивает антироссийскую риторику, обвиняет Москву во всех мыслимых угрозах, говорит о «гибридной войне», милитаризации и вмешательстве.

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