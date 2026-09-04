Дожди в Петербурге обновили суточный рекорд по количеству осадков

Дожди в Санкт-Петербурге обновили суточный рекорд по количеству выпавших осадков. За день в осадкомеры городской метеостанции попало не менее 44 мм дождя, что почти вдвое превышает прежний рекорд — 23 мм, установленный в 1982 году.