Селин Дион исполнила «Гимн любви» на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Селин Дион вернулась на сцену после двухлетнего перерыва, открывая Олимпийские игры-2024 в Париже. Вместо традиционного выступления на большом сцене, канадская звезда выбрала более интимный формат – исполнение песни "Hymne a l'amour" (Гимн любви) от легендарной французской певицы Эдит Пиаф с балкона Эйфелевой башни.