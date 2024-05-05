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Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится прекратить военную операцию против ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится прекратить военную операцию против ХАМАС

Требования, которые предъявляет движение, — неприемлемы, подчеркнул политикПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны готова заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в обмен на удерживаемых там заложников, однако государство не откажется от достижения поставленных им целей военной операции.

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