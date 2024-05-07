Упущенные очки ЦСКА, 81% владения мячом «Спартака» и гол Ионова на 95-й минуте: чем запомнился 27-й тур РПЛ

Хладнокровие Мирлинда Даку помогло «Рубину» в гостях уйти от поражения на 92-й минуте и продлить безвыигрышную серию ЦСКА до пяти матчей, а спорный гол Антона Миранчука позволил «Локомотиву» дома взять верх над «Ростовом».
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