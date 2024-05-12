Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Любой водитель скажет, что даже при неисправности тормозов можно спасти машину при помощи руля. Хотя бы не утопить! И...Еще одно дело воз...
  • Татьяна Гусева
    После того, как мы узнали, что положение нашей армии на фронте довольно бедственное, люди нуждаются в самом необходим...Дугин о назначени...
  • Аким Воземчук
    Случайные люди уходят,остаются на ключевых постах профессионалы,что радует.Осталось провести кадровые изменения в АП ...Путин назначил Шо...

За 50 покупок по чужим картам во Владимире гражданин Армении отправится под суд

За 50 покупок по чужим картам во Владимире гражданин Армении отправится под суд

Прокуратура направила уголовное дело во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.Прокуратура Владимира завершила расследование и отправила в Фрунзенский районный суд уголовное дело в отношении гражданина Армении, который совершил 50 покупок по чужим банковским картам, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх