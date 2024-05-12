За 50 покупок по чужим картам во Владимире гражданин Армении отправится под суд

Прокуратура направила уголовное дело во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.Прокуратура Владимира завершила расследование и отправила в Фрунзенский районный суд уголовное дело в отношении гражданина Армении, который совершил 50 покупок по чужим банковским картам, сообщает пресс-служба ведомства.